Соченение на тему осень в нашем городе

Литература
Соченение на тему осень в нашем городе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень, это не грусть, это прекрасные листья на деревьях, теплые шарфы и домашний теплый чай. В нашем городе, на главной площади особенно красиво осенью. Листья очень красиво падают, а их цвета отправляют воображение в сказку. В городе, деревья вначале одеваются в золотые, красные костюмы, а потом они их снимают. Мне очень нравится осень, в моей любимом городе, ведь все такое красивое и сказочное!
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