Сочинение 5 предложений на тему Веселое проишествие

Гость: Гость:

Я с друзьями пошел в цирк. В цирке были клоуны, фокусники, животные, шарики. При входе в цирк мне дали шарик и набор начинающего фокусника. Клоун позвал меня к сцене. Он очень расмешил меня и облил водой. Это был самый незабываемый день.