Сочинение 5 предложений на тему Веселое проишествие
Русский язык
Сочинение 5 предложений на тему Веселое проишествие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с друзьями пошел в цирк. В цирке были клоуны, фокусники, животные, шарики. При входе в цирк мне дали шарик и набор начинающего фокусника. Клоун позвал меня к сцене. Он очень расмешил меня и облил водой. Это был самый незабываемый день.
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