Сочинение "что я знаю о молекулах"

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Молекулы это мельчайшие частицы которые состоят из атомов. Каждое вещество состоит из атомов. В атоме есть положительно заряженное ядро, вокруг которого вертятся отрицательно заряженные частицы которые называются электроны. В ядре находятся протоны и нейтроны. Электроны--1, протоны +1, а нейтроны равны 0