Сочинение я хочу стать врачом

Гость: Гость:

Заканчивая школу, мы задаём себе вопрос: "Какую профессию выбрать?". Мне не нужно задавать себе этот вопрос, потому что я с детства знаю на него ответ. Я хочу стать врачом, как мой дед и как мой папа. Профессия врача очень интересная и в тоже время опасная. Опасна она тем, что неопытный врач может лишить жизни человека, который жил, радовался и не хотел умирать. Я хочу спасать жизни, жизни людей, которые нуждаются в помощи. Много людей погибают из - за нехватки денег на лечение, из - за того, что в больницах нету нужного оборудования или припарата. Я бы хочу помагать людям, заставить их поверить в чудо, надеятся, не опускать руки и не бояться трудностей. Я хочу стать лучшим врачем, у которого не бывает врачебных ошибок и у которого не умирают люди. Всем желаю ответственно подходить к своей профессии, тем более если от неё зависят жизни людей или животных.