Сочинение как приготовить салат
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Сочинение как приготовить салат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я расскажу как приготовить салат из морепродуктов . Чтобы приготовить вкусный салат из морепродуктов возьмите мясо краба,можно консервированное.Достаньте из холодильника майонез,он всегда есть у мамы в запасе.отварите два яйца.Откройте баночку с солёнными огурцами и выньте из неё два огурчика.После того,как отварите яйца, поставьте варить 200 граммов свежих грибов.Грибы вы купите в магазине в отделе замороженных продуктов.Когда вы всё отварите ,то начните нарезать ингредиенты.Почистите и нарежьте кубиками яйца и грибы,солённые огурчики и мясо краба.Всё смешайте и заправьте майонезом.Готовый салат вы обязательно должны украсить зеленью.Выложите салат на красивое блюдо и подайте его своей семье на ужин.
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