Шанырак круг образующий потолок юрты изображен на гербе Казахстана, а также на го??ударственном флаге... А) китая Б) кыргызстана В) индонезии Г) камбоджи Д)вьетнама Этот вопрос был в олимпиаде я думаю это кыргызстан но мне ну...

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Шанырак круг образующий потолок юрты изображен на гербе Казахстана, а также на го??ударственном флаге... А) китая Б) кыргызстана В) индонезии Г) камбоджи Д)вьетнама Этот вопрос был в олимпиаде я думаю это кыргызстан но мне нужен точный ответ помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да на флаге Киргизии.
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