Помогите,пожалуйста номера 1 и 2 если можно ,и объяснение

Геометрия
Помогите,пожалуйста номера 1 и 2 если можно ,и объяснение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S=2*πR^2; S=2*5^2π=50π-площадь двух кругов     S(пересечения)=50π-44π=6π 2)Диагонали параллелограмма пересекаются и точкой деления делятся пополам О-точка пересечения O(x;y) Найде середину диагонали АС x=(x(A)+x(C))/2; x=2+2)/2=2;  y=(y(A)+y(C)) /2; y=(1+4)/2=2,5 O(2;2,5) Пусть Д(х;у) x(O)=(x(B) +x(D)) /2;  2*2=5+x; x=4-5=-1;  y(O)=(y(B)+Y(D))/2;   2*2,5=3+y; y=5-3=2  D(-1;2)  3) По теореме синусов: АС/sinB=BC/sinA;  m(∠A)=180-(45+30)=105gradus AC=(√6 +√2)*sin45 /sin105 AC=(√6+√ 2)*(√2 /2) /sin(90+15)=(√12+2)/2 )/cos15= AC/sinB=AB/sinC;  AB=(ACsinC)/sinB; AB=ACsin30/sin45  AB=AC*0,5/(кореньиз2 /2)                             
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