Какие промышленые предприятия есть в вашем регионе что они производят (ростов на ??ону) дам 10 баллов
Окружающий мир
Какие промышленые предприятия есть в вашем регионе что они производят (ростов на ??ону) дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РостСельмаш, который выпускает сельхозтехнику и вспомогательную технику для сельского хозяйства. ООО Агрегат-Юг - насосное оборудование, вентиляционное оборудование,оборудование для автоматизации промышленных предприятий.
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