Какие промышленые предприятия есть в вашем регионе что они производят (ростов на ??ону) дам 10 баллов

Окружающий мир

Какие промышленые предприятия есть в вашем регионе что они производят (ростов на ??ону) дам 10 баллов

Автор: Гость