Помогите пожалуйста! Нужно найти как можно больше средств художественной выразительности в этом стихотворении. «Родная деревня» Николай Рубцов Хотя проклинает проезжий Дороги моих побережий, Люблю я деревню Николу, Где кон...

Литература
Помогите пожалуйста! Нужно найти как можно больше средств художественной выразительности в этом стихотворении. «Родная деревня» Николай Рубцов Хотя проклинает проезжий Дороги моих побережий, Люблю я деревню Николу, Где кончил начальную школу! Бывает, что пыльный мальчишка За гостем приезжим по следу В дорогу торопится слишком: — Я тоже отсюда уеду! Среди удивленных девчонок Храбрится, едва из пеленок: — Ну что по провинции шляться? В столицу пора отправляться! Когда ж повзрослеет в столице, Посмотрит на жизнь за границей, Тогда он оценит Николу, Где кончил начальную школу…
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу! ну и что по провинции шляться! в столице пора отпровляться И последнии 4 строчки
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