Помогите пожалуйста! Нужно найти как можно больше средств художественной выразительности в этом стихотворении. «Родная деревня» Николай Рубцов Хотя проклинает проезжий Дороги моих побережий, Люблю я деревню Николу, Где кон...

Литература

Помогите пожалуйста! Нужно найти как можно больше средств художественной выразительности в этом стихотворении. «Родная деревня» Николай Рубцов Хотя проклинает проезжий Дороги моих побережий, Люблю я деревню Николу, Где кончил начальную школу! Бывает, что пыльный мальчишка За гостем приезжим по следу В дорогу торопится слишком: — Я тоже отсюда уеду! Среди удивленных девчонок Храбрится, едва из пеленок: — Ну что по провинции шляться? В столицу пора отправляться! Когда ж повзрослеет в столице, Посмотрит на жизнь за границей, Тогда он оценит Николу, Где кончил начальную школу…

Автор: Гость