Сколько нужно взять, чтобы из 1 кг хлорной извести получился 10%-ный раствор?
Математика
Сколько нужно взять, чтобы из 1 кг хлорной извести получился 10%-ный раствор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10% = 0,1 2) 1 кг : 0,1 = 10 кг 3) 10 кг - 1 кг = 9 кг Ответ: 9 кг
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