Две окружности радиусов 7 см и 2 см, не имеющие общих точек, имеют общую касательную, которая не пересекает отрезок, соединяющий их центры. Найдите длину общей касательной, если расстояние между центрами окружностей равно 13 см.

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Радиусы проведенные в точки касания перпендикулярны к касательной,значит они параллельны, получаем трапецию прямоугольную. известны основания 2 и 7 и одну боковую сторону 13 . проведем высоту трапеции ее надо найти, по т. Пиф..из прям. треуг.. 169 = 25 + h в кв.. h = 12, искомая величина