Как пишется не когда отдохнуть
Русский язык
Как пишется не когда отдохнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некогда отдохнуть.Вот или что-то я не так понял?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На складе лежат 31000 блоков массой по 32 кг каждый, и 2345 кирпичей по 2 кг каждый. Какое наименьшее количество машин грузоподъёмностью одна тонна...
Литература
Русский язык
Чудо природы. 1) Байкал — это гигантское озеро, расположенное на востоке нашей стр??ны. 2) Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным....