Жук, куз/не/чик, ш/мель, му/ха, ударение так пишется
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Жук, куз/не/чик, ш/мель, му/ха, ударение так пишется
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ЖУк кузнЕчик шмЕль мУха
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