Як би могла розвиватися індія, якщо б повсталі сипаї здобули перемогу?
История
Як би могла розвиватися індія, якщо б повсталі сипаї здобули перемогу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, що Олександр II таємно відправив би індусам зброю і став би підбивати (теж таємно, зрозуміло) ліберальних сердобольцев допомогти нещасним індусам. По-перше зброю точно б послали, так як після Кримської війни уряд все одно збирався переозброїти армію, а тут підвернулася можливість з метою сплавити старий мотлох. По-друге після підписання Паризького договору в країні стали популярні реваншисткие ідеї, а тут знову-таки такий шанс побити червоним мундирам. По-третє Олександр II відрізнявся ліберальністю поглядів і міг підтримати, вигідну країні національно-визвольний рух, на відміну від своїх діда і батька. Також це було відмінною можливістю злити найбільш радикальну частину лібералів в Індію з метою «нести світло цивілізації мі лібералізму» черномазым бійцям за свободу. Ну і нарешті СБ навряд чи б одна полізла в бійку з РИ, а ніхто більше після Кримської війни з «дикими скіфами» мати справ не хотів. Французи, які найбільше втратили солдатів в Криму, образилися на синів Альбіону. Пруссія і Австрія були занадто зайняті гризнею за відновлення Gross Deutschland™ і до того ж були в непоганих стосунках з Імператором. А без сильних союзників англійці воювати з кимось крім зулусів(та й то не завжди вдало) не звикли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Две окружности радиусов 7 см и 2 см, не имеющие общих точек, имеют общую касательную, которая не пересекает отрезок, соединяющий их центры. Найди...
Английский язык
Henry was a major in the US Army. He was a very good officer: he could shoot well and he liked his soldiers and his soldiers respected him. Once ...
Геометрия
Русский язык