Решите пожалуйста, 34.3(в);34.4(в)

Алгебра
Решите пожалуйста, 34.3(в);34.4(в)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34.3 в) (2x-3)(2x+3)(x-1)= (4x² -9)(x -1)=4x^3 -4x² -9x +9 34.4 в) (x² -4x +5)(x² +x +2)= x^4+x^3+2x² -4x^3-4x²-8x +5x²+5x+10=x^4-3x^3 +3x² -3x+10
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