В ящик для лотереи опустили два билета со словами "выигрыш" и "проигрыш". По ошибке ??оложили в ящик два билета со словом "проигрыш", но тем не менее игрок лотереи выиграл.Как? 1) отказался от лотереи 2)испортил ящик; 3) порвал...
Другие предметы
В ящик для лотереи опустили два билета со словами "выигрыш" и "проигрыш". По ошибке ??оложили в ящик два билета со словом "проигрыш", но тем не менее игрок лотереи выиграл.Как? 1) отказался от лотереи 2)испортил ящик; 3) порвал свой билет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Он порвал свой билет. Тогда, по логике, в ящике должен был остаться противоположный вариант. Так как в ящике был проигрыш, то ясно, что человек вытянул "выигрыш"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Какие промышленые предприятия есть в вашем регионе что они производят (ростов на ??ону) дам 10 баллов
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА, составьте предложения на английском со словами: обеспечить чем-либо извлечь выгоду из почувствовать на себе участник пожизнен...
Литература
Помогите пожалуйста! Нужно найти как можно больше средств художественной выразительности в этом стихотворении. «Родная деревня» Николай Рубцов ...
Английский язык