В ящик для лотереи опустили два билета со словами "выигрыш" и "проигрыш". По ошибке ??оложили в ящик два билета со словом "проигрыш", но тем не менее игрок лотереи выиграл.Как? 1) отказался от лотереи 2)испортил ящик; 3) порвал...

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В ящик для лотереи опустили два билета со словами "выигрыш" и "проигрыш". По ошибке ??оложили в ящик два билета со словом "проигрыш", но тем не менее игрок лотереи выиграл.Как? 1) отказался от лотереи 2)испортил ящик; 3) порвал свой билет.

Автор: Гость