Река принадлежащая постоянно Индийского океана называется

География
Река принадлежащая постоянно Индийского океана называется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реки принадлежащие Индийскому океану это-Замбези и Лимпопо.
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