Опишите превращения механической энергии тела при его скольжении по наклонной плоскости.

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Если пренебречь трением и сопротивлением воздуха, то максимальная потенциальная энергия у тела наверху наклонной плоскости (кинетическая равна 0). При скольжении она переходит в кинетическую энергию. В любой точке наклонной плоскости полная механическая энергия равна сумме кинетической и потенциальной энергий. В нижней точке полная механическая энергия равна максимальной кинетической энергии (потенциальная равна 0)