Запиши выражения и вычисли их значения.1)сумму чисел 63 и 12 уменьшить в раза.2)разность чисел 39 и 18 умножить на 4.3)из числа 750 вычесть частное чисел 12 3.4)к числу 420 прибавить произведение чисел 9 и 6
Математика
Запиши выражения и вычисли их значения.1)сумму чисел 63 и 12 уменьшить в раза.2)разность чисел 39 и 18 умножить на 4.3)из числа 750 вычесть частное чисел 12 3.4)к числу 420 прибавить произведение чисел 9 и 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (63+12):2=75:2=37,5 2) (39-18)*4=21*4=84 3) 750 - (12:3)=750-4=746 4) 420 + (9*6)= 420+54=474
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