Запиши выражения и вычисли их значения.1)сумму чисел 63 и 12 уменьшить в раза.2)разность чисел 39 и 18 умножить на 4.3)из числа 750 вычесть частное чисел 12 3.4)к числу 420 прибавить произведение чисел 9 и 6

Математика

Запиши выражения и вычисли их значения.1)сумму чисел 63 и 12 уменьшить в раза.2)разность чисел 39 и 18 умножить на 4.3)из числа 750 вычесть частное чисел 12 3.4)к числу 420 прибавить произведение чисел 9 и 6

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