Сочинение куз айлары. Привет всем! Мне нужно сочинение на тему куз айлары, подска??ите чтонибуть пожалуйста;) Спасибо!

Қазақ тiлi
Сочинение куз айлары. Привет всем! Мне нужно сочинение на тему куз айлары, подска??ите чтонибуть пожалуйста;) Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Міне, күз келді. . . .Дала суытып,ағаш бұталары майысып жатыр.Барлық жер сары,жасыл кілемге оралды.күздің үш айы бар .олар қыркүйек,қазан,қараша.əрбір айдың өзіндік ерекшелігі бар.
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