Сочинение куз айлары. Привет всем! Мне нужно сочинение на тему куз айлары, подска??ите чтонибуть пожалуйста;) Спасибо!

Қазақ тiлi

Сочинение куз айлары. Привет всем! Мне нужно сочинение на тему куз айлары, подска??ите чтонибуть пожалуйста;) Спасибо!

Автор: Гость