План изучения погодных явлений

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О погодных явлениях рассказывать легко, так как каждый день перед выходом из дома каждый из нас смотрит погоду на улице. и 1) Вступление можно начать рассказомЧто такое погодные явления?Как влияют на человека погодные явления?Зачем нужно изучать погодные явления?2)Какие редкие погодные явления мы знаем? ( типа урагана, шаровой молнии и т.д.)Какие погодные явления соответствуют:времени году - веснавремени года - летовремени года - осенивремени года - зиме 3)Какие приборы придумал человек для измерения погодных явлений