Подберите антонимы к выделенным словам: счастливый день, зимние каникулы, лучшая ??абота, поссорились, вернулись поздно, было грустно, решил помирить, раньше, ни разу, громко дышал, объединить при помощи горя, лучше, тяжело.

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Подберите антонимы к выделенным словам: счастливый день, зимние каникулы, лучшая ??абота, поссорились, вернулись поздно, было грустно, решил помирить, раньше, ни разу, громко дышал, объединить при помощи горя, лучше, тяжело.

Автор: Гость