Подберите антонимы к выделенным словам: счастливый день, зимние каникулы, лучшая ??абота, поссорились, вернулись поздно, было грустно, решил помирить, раньше, ни разу, громко дышал, объединить при помощи горя, лучше, тяжело.
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Подберите антонимы к выделенным словам: счастливый день, зимние каникулы, лучшая ??абота, поссорились, вернулись поздно, было грустно, решил помирить, раньше, ни разу, громко дышал, объединить при помощи горя, лучше, тяжело.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
счастливый- грустныйдень-вечерзимние- летниеканикулы- учёбалучшая-худшаяработа-бездельепоссорились-помирилисьвернулись-ушлипоздно-ранобыло-сталогрустно-радостнопомирить-поругатьраньше-сейчасни разу- всегдагромко-тихообъединить-разъединитьгоре-удачалучше-хужетяжело-легко
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