Помогите написать поучение для будущего поколения

Гость: Гость:

Не стремись к богатству, ибо бедные дольше живут. Не обидь брата нашего меньшего Если видишь ты, что человек уничтожает мать - природу, останови, да вразуми его; если же видишь, что восстанавливает, помоги, ибо один в поле не воин. Люби ближнего своего, даже если тебя обидели, то не мсти, а прости его;помолись лишь за душу грешную человека этого. Люби, а не жди любви, помогай, а не жди помощи, защищай, а не жди защиты.