Помогите написать поучение для будущего поколения

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Помогите написать поучение для будущего поколения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не стремись к богатству, ибо бедные дольше живут. Не обидь брата нашего меньшего Если видишь ты, что человек уничтожает мать - природу, останови, да вразуми его; если же видишь, что восстанавливает, помоги, ибо один в поле не воин. Люби ближнего своего, даже если тебя обидели, то не мсти, а прости его;помолись лишь за душу грешную человека этого. Люби, а не жди любви, помогай, а не жди помощи, защищай, а не жди защиты.
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