Подбери антонемы к словам. Сердечный-_____, хвастливый-_____, бессовестный-_____, грустны??-____, честный-_____.

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Подбери антонемы к словам. Сердечный-_____, хвастливый-_____, бессовестный-_____, грустны??-____, честный-_____.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердечный - равнодушный Хвастливый - скромный Бессовестный - честный Грустный - веселый Честный - лживый 
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