Сочинение" миниатюра" чем надо гордиться
Русский язык
Сочинение" миниатюра" чем надо гордиться
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Гость:
В последнее время в нашем языке появилось много лишних, заимствованных с запада или бранных слов. Эти слова загрязняют прекрасный русский язык, а люди все чаще пользуются ими в обиходе. Экология языка - это его чистота. Чем меньше в нашем языке будет подобных слов, чем меньше мы будем употреблять их, тем больше у нас будет поводов гордиться великой страной со столь могучим неиссякаемым словарным запасом.
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