Сочинение - миниатюра ! По теме : " Как я однажды мыла щенка "

Гость: Гость:

Как я однажды мыла щенка. У нас в доме появился маленький пушистенький комочек.Это был щенок. Мы назвали его Пушистик. Я кормила его,ухаживала за ним. Но вот однажды решила его искупать.Заранее приготовила специальную шампунь для собак, большое полотенце.Потом налила тёплую воду в ванну,взяла Пушистика,полила его водой из ковшика,а потом посадила в ванну.Пушистик стал радостно повизгивать и вдруг сам поплыл.Это было так неожиданно! Оказывается, Пушистик любит воду! Я искупала его,завернула в полотенце.Но Пушистик рвался обратно в ванную комнату.Опять захотел искупаться.Вот так я помыла своего щенка.