Сочинение - миниатюра ! По теме : " Как я однажды мыла щенка "
Русский язык
Сочинение - миниатюра ! По теме : " Как я однажды мыла щенка "
Ответ(ы):
Гость:
Как я однажды мыла щенка. У нас в доме появился маленький пушистенький комочек.Это был щенок. Мы назвали его Пушистик. Я кормила его,ухаживала за ним. Но вот однажды решила его искупать.Заранее приготовила специальную шампунь для собак, большое полотенце.Потом налила тёплую воду в ванну,взяла Пушистика,полила его водой из ковшика,а потом посадила в ванну.Пушистик стал радостно повизгивать и вдруг сам поплыл.Это было так неожиданно! Оказывается, Пушистик любит воду! Я искупала его,завернула в полотенце.Но Пушистик рвался обратно в ванную комнату.Опять захотел искупаться.Вот так я помыла своего щенка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
В первой вазе лежало 9 яб.во второй - на 2 яб.больше чем в первой а в третей вазе - в 4 раза меньше чем в первой и второй вместе. Сколько яб.лежало...
Геометрия
В треугольнике АВС угол А равен 24, внешний угол при вершине В равен 123. найдите градусную меру угла С
Русский язык
Математика