Сочинение, "моё отношение к Александру II как к личности.

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Для нас, россиян, живущих в XXI в., представляют большой интерес личности российских императоров, действия которых активно повлияли на выбор страной того или иного пути своего развития, и кому судьба предназначила руководить государством, нести за все, происходившее в нем, личную ответственность. Особое внимание хотелось бы обратить на правителя Российской империи, который волей обстоятельств не только специально готовился к занятию своего поста, но и вынужден был провезти в стране структурные реформы – Александр II.Неожиданная кончина императора Николая Павловича, умершего от случайной простуды, послужила началом важных перемен в жизни Русского государства. С императором Николаем отошла в вечность его система правления. Александр вступал на престол тридцати шести лет от роду (родился в 1818г.), зрелым человеком, достаточно опытным в управленческих делах. Русские люди ждали от него многого – и не ошиблись. Воспитание императора Александра II было поставлено прекрасно. С малых лет воспитателем его был гуманный и умный человек капитан Мердер. Лет девяти Александр начал учиться под главным руководством своего наставника – известного поэта В. А. Жуковского. Жуковский предварительно составил глубоко обдуманный «план учения» цесаревича, утверждённый императором Николаем. По этому плану целью всего учения было сделать будущего государя человеком просвещённым и всесторонне образованным, сохранив его от преждевременных увлечений мелочами военного дела. Жуковскому удалось осуществить свой план. Цесаревич много учился и имел хороших учителей. Благодаря заботам родителей и учителей Александр Николаевич был резвым, физически крепким подростком, который многое схватывал, что называется, на лету, умел нравиться людям, был добр и сентиментален, обладал ярко выраженным чувством долга, искренне любил родных, особенно мать и сестер. В общем, у него вырабатывались весьма привлекательные черты характера, а они и являются тем инструментом, с помощью которого люди пытаются приспособиться к окружающей их действительности.[1]Домашние занятия дополнялись образовательными поездками. Из них особенно памятно было большое путешествие по России и Западной Сибири (в 1837г.). Двадцати трёх лет цесаревич вступил в брак с Марией Александровною, принцессою Гессен – Дармштадской, с которою он познакомился во время большого заграничного путешествия. С этого времени началось служебная деятельность Александра Николаевича. Император Николай систематически знакомил сына с разными отраслями государственного управления и даже поручал ему общее руководство делами на время своих отъездов из столицы. В течение десяти лет наследник престола был ближайшим помощником своего отца и свидетелем всей его правительственной работы. Император Николай нежно относился к сыну; он говорил ему перед самой своей кончиною: «Мне хотелось, приняв на себя всё трудное, всё тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое… Провидение судило иначе.»[2]