ЗАГАДКА ЭНШТЕЙНОВ раньше за грабёж человека ждала висилица. Но он мог выжить взяв из чёрного пакета бумажку со словом жизнь.Жил один парень у него были враги и даказали что он вор, ночью они подменили бумажку со словом жизнь на...

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ЗАГАДКА ЭНШТЕЙНОВ раньше за грабёж человека ждала висилица. Но он мог выжить взяв из чёрного пакета бумажку со словом жизнь.Жил один парень у него были враги и даказали что он вор, ночью они подменили бумажку со словом жизнь на смерть. Как ему выбраться из этой ситуации если там лежат две бумажки со словом смерть? ( ответь если сможешь , ответ скажу сразу после того как ответят на мой вопрос

Автор: Гость