Сочинение на основе увиденного про добрые поступки людей

Українська мова
Сочинение на основе увиденного про добрые поступки людей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как раз когда я шёл домой я увидел как котёнок не смог пройти перекресток и через не многое время проезжал мотоциклист и он обратил своё внимание на растерянного котёнка и спас его после этого вижу его через неделю он гулять с новым хозяином.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена некоторого товара 98 р. за 1кг. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3р.? 441.?
Ответить
Українська мова
Добрати до таких слів:місто,міст,вода,водій. Спільно кореневі слова
Ответить
Обществознание
Эссе по обществу на тему политология 11 класс, на 5 баллов
Ответить
Русский язык
Упр 90 2 класс русский язык
Ответить
Математика
Саша купил 5 киви а коля 6 киви. вместе заплатили 99ц .сколько центов заплатил коля
Ответить