Сочинение на основе увиденного про добрые поступки людей
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Сочинение на основе увиденного про добрые поступки людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как раз когда я шёл домой я увидел как котёнок не смог пройти перекресток и через не многое время проезжал мотоциклист и он обратил своё внимание на растерянного котёнка и спас его после этого вижу его через неделю он гулять с новым хозяином.
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