Сочинение на основе увиденного про добрые поступки людей

Гость: Гость:

Как раз когда я шёл домой я увидел как котёнок не смог пройти перекресток и через не многое время проезжал мотоциклист и он обратил своё внимание на растерянного котёнка и спас его после этого вижу его через неделю он гулять с новым хозяином.