Цена некоторого товара 98 р. за 1кг. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3р.? 441.?

Гость: Гость:

С = а * n - формула стоимости ------------------------------------------ Цена (а) Количество (n) Стоимость (C) товар 98 руб. ? (кг) 34,3 руб. -------------------------------------------------------------------------------------- n = C : а 34,3 : 98 = 0,35 (кг) - количество купленного товара 1 кг = 1000 г 0,35 кг = (0,35 * 1000) г = 350 г Ответ: купили 350 г некоторого товара.