Цена некоторого товара 98 р. за 1кг. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3р.? 441.?

Математика
Цена некоторого товара 98 р. за 1кг. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3р.? 441.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С = а * n - формула стоимости  ------------------------------------------                                            Цена (а)        Количество (n)        Стоимость (C)   товар             98 руб.               ? (кг)                       34,3 руб. -------------------------------------------------------------------------------------- n = C : а  34,3 : 98 = 0,35 (кг) - количество купленного товара 1 кг = 1000 г 0,35 кг = (0,35 * 1000) г = 350 г  Ответ: купили 350 г некоторого товара.
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