Цена некоторого товара 98 р. за 1кг. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3р.? 441.?
Математика
Цена некоторого товара 98 р. за 1кг. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3р.? 441.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С = а * n - формула стоимости ------------------------------------------ Цена (а) Количество (n) Стоимость (C) товар 98 руб. ? (кг) 34,3 руб. -------------------------------------------------------------------------------------- n = C : а 34,3 : 98 = 0,35 (кг) - количество купленного товара 1 кг = 1000 г 0,35 кг = (0,35 * 1000) г = 350 г Ответ: купили 350 г некоторого товара.
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