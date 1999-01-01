Доклад о Кавказском биосферном заповеднике

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Доклад о Кавказском биосферном заповеднике
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Расположение Адыгея, карачаевцы Черкесия , Краснодарский край Страна Россия Ближайший город Сочи Площадь2 848 км² Дата основания12 мая 1924 Кавка́зский запове́дник — государственный природный заповедник. Полное название — Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. Самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в пределах трёх субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового заповедника, учрежденного 12 мая 1924, располагается на Западном Кавказе, на границе умеренного и субтропическогоклиматических поясов. Общая площадь заповедника — более 280 тыс. га, из них вКраснодарском крае — 177,3 тыс. га.[1] 19 февраля 1979 решением ЮНЕСКОКавказскому заповеднику присвоен статус биосферного, а в январе 2008 годаприсвоено имя Х. Г. Шапошникова[2]. В 1999 г. территория Кавказского государственного природного биосферного заповедника включена в список Всемирного наследия.
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