Сочинение на тему "12 подвигов Геракла"

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Геракл (по книге Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции»)Я очень люблю рассказы о подвигах разных героев. В книге Н. Куна мой любимый герой — это Геракл. Это самый известный герой древнегреческих мифов. Неизвестно, когда он жил. Его отцом был сам главный бог греков Зевс. Поэтому Геракл — самый сильный из героев и совершил 12 великих подвигов. Когда Геракл только родился, он спас себя и своего брата Ификла от огромных страшных змей. Они заползли в кроватку к детям, чтобы их убить. Так приказала жена Зевса Гера, которая не любила Геракла. Геракл был очень сильным. Но его приемный отец Амфитрион учил Геракла драться с оружием и без оружия, стрелять из лука, а ещё читать и писать, потому что настоящий герой должен уметь все. Геракл был сильнее всех людей вокруг и убил своего учителя Лина, потому что тот ударил его. Но потом все его подвиги — убийства страшных животных, которые мешают жить людям.ГераклЛюбимой одеждой Геракла была шкура страшного льва, он убил этого льва, когда бы еще совсем молодым. Герой носил ее, как плащ. Голова льва была шлемом для Геракла, а передние лапы он завязывал на шее, чтобы плащ не падал. Оружием Гераклу стала дубинка из твердого дерева ясен: Геракл вырвал дерево целиком с корнями! Боги подарили Гераклу лук и стрелы, меч и доспехи, а богиня Афина, которая всегда помогал ему, сшила красивую одежду. Потом Геракл служил долго у слабого и трусливого царя город Микены, Эврисфея. Эврисфей боялся своего слугу и хотел его убить поэтому давал Гераклу самые страшные задания. Но Геракл справлялся со всеми заданиями. Он убил палицей страшного льва, у которого от шкуры отскакивали острые стрелы. Он убил лань, которая топтала поля бедных жителей Греции, и ужасных птиц, которые своими медны ми когтями и острыми клювами убивали людей. Геракл совершил еще много других подвигов. Но мой любимый подвиг — это когда Геракл; привел Эврисфею ужасного пса Кербера с тремя головами. Этот пес охранял вход в подземное царство, чтобы мертвые, которые там живут после смерти, не вышли наружу. Кербер пытался побороть Геракла, но у него не получилось, потому что Геракл был сильнее всех. Он скрутил Кербера, как маленького щенка, и привел в Микены. Чудище боялось света солнца, потому что под землей света нет. С его клыков капали на землю слюни, и на этих местах вырастали ядовитые цветы. Эврисфей сразу испугался, когда увидел Кербера, и убежал прятаться. Он плакал и просил, чтобы Геракл отвел страшное чудище обратно в подземное царство. И Геракл отвел собаку назад, чтобы она снова охраняла покой мертвых. Но я думаю, что Геракл пожалел не труса Эврисфея, а Кербера. Ведь Керберу было самому страшно на земле, где он никогда раньше не был. Я очень хочу быть похожим на Геракла. Он сильный и смелый. Зло его боится, и он всегда защищает слабых людей от ужасных чудовищ. Мне кажется, что сегодня тоже есть Гераклы. Это военные, которые защищают мир и слабых. Поэтому я тоже буду служить в армии, когда закончу учиться.