Увеличь произведение чисел 805 и 5 на 1025
Математика
Увеличь произведение чисел 805 и 5 на 1025
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
805 умножить на 5=4025, 4025+1025=5050
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