Самая крупная нефтеналивная цистерна имеет емкость 1,5 млн баррелей (1 баррель = 158,988 л). Сколько тепла выделяется при полном сгорании нефти? Удельная теплота сгорания нефти 43МДж/кг, плотность 0,8 т/м³
Физика
Самая крупная нефтеналивная цистерна имеет емкость 1,5 млн баррелей (1 баррель = 158,988 л). Сколько тепла выделяется при полном сгорании нефти? Удельная теплота сгорания нефти 43МДж/кг, плотность 0,8 т/м³
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: V=1,5*10⁶барр=238,5*10³м³ q=43МДж/кг=43*10⁶Дж/кг ρ=0,8т/м³=8*10²кг/м³ Q-? Q=mq m=ρV Q=ρVq Q=8*10²кг/м³*238,5*10³м³*43*10⁶Дж/кг=82044*10¹¹Дж=8,2*10¹⁵Дж Q=8,2*10¹⁵Дж
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