Сочинение на тему 21 ноябрь отмечают Всемирный день телевидения
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Сочинение на тему 21 ноябрь отмечают Всемирный день телевидения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно я задумался о том что у телевидения тоже есть день рождения. Я спросил у мамы чтобы подтвердить этот вопрос она ответила есть. и сказала что это 21 ноября . Я обрадовался этой новостью и каждый год я праздную этот праздник сидя за телевизором смотря мультики.
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