Сочинение на тему "белка"

Гость: Гость:

Как-то раз мы с мамой и папой ходили в лес за грибами.было много интересного. По дороге папа рассказывал нам истории Н.Сладкова-этот писатель писал про животных.Грибов было много и лисичек,и поганок,и мухоморы. Папа набрал целую корзину белых грибов,а мама набрала охабку опят ну а мне по дороге попадались одни не съедобные грибы. Было очень не справедливо. Потом мы нашли светлую поляну и устроили пикник. Я услышал странные звуки,а потом показалась наша гостья. Она была рыжая уши длинные а на конце кисточки, хвост пушистый. Она ловко прыгала по деревьям и издавала одни и те же звуки, позже я узнал что это белка и угостил её орешком. Этот поход в лес я никогда не забуду!