Сочинение на тему:что такое друг?(не с интернета) Зарание большое спасибо!
Литература
Сочинение на тему:что такое друг?(не с интернета) Зарание большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все когда-то задавали себе вопросы: Кто такие друзья? Для чего они? А я отвечу на эти вопросы. Друзья это те люди которые могут помочь ,выслушать , понять.Ну не все так просто таких друзей сейчас редко встретишь, а если и встретишь считай себя счастливым. Наверное у всех были такие "Друзья" которые могли предать в самый не подходящий момент.
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