Сочинение на тему:что такое друг?(не с интернета) Зарание большое спасибо!

Гость: Гость:

Все когда-то задавали себе вопросы: Кто такие друзья? Для чего они? А я отвечу на эти вопросы. Друзья это те люди которые могут помочь ,выслушать , понять.Ну не все так просто таких друзей сейчас редко встретишь, а если и встретишь считай себя счастливым. Наверное у всех были такие "Друзья" которые могли предать в самый не подходящий момент.