Здравствуйте ,решите пожалуйста ! Радиус основания цилиндра на 6 см меньше его вы??оты .Площадь полной поверхности цилиндра равна 144П см².На сколько площадь боковой поверхности цилиндра меньше площади его полной поверхности ?

Математика

Здравствуйте ,решите пожалуйста ! Радиус основания цилиндра на 6 см меньше его вы??оты .Площадь полной поверхности цилиндра равна 144П см².На сколько площадь боковой поверхности цилиндра меньше площади его полной поверхности ?

Автор: Гость