Здравствуйте ,решите пожалуйста ! Радиус основания цилиндра на 6 см меньше его вы??оты .Площадь полной поверхности цилиндра равна 144П см².На сколько площадь боковой поверхности цилиндра меньше площади его полной поверхности ?
Математика
Здравствуйте ,решите пожалуйста ! Радиус основания цилиндра на 6 см меньше его вы??оты .Площадь полной поверхности цилиндра равна 144П см².На сколько площадь боковой поверхности цилиндра меньше площади его полной поверхности ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпол.=2Sосн+Sбок. R=x; H=(x+6) 144π=2х²π+2хπ(х+6)=4х²π+12πх х²+3х-36=0 х₁=(-3+√153)/2>0 ;х₂=(-3-√153)/2 <0 Sбок.=2π(-3+√153)/2*(-3+√153+12)/2=π(-3+√153)(9+√153)/2= π(126+6√153)/2= =63π+3π√153 Sпол.-Sбок.=144π-63π-3π√153=81π-3π√153
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