Почему иногда вылетает вк? Бывает от одного до несколько раз в день, при обычном использовании раз и вылетает, и требует логин и пароль, может кто то входит через меня с другого гаджета и из за этого меня выкидывает?

Технология

Почему иногда вылетает вк? Бывает от одного до несколько раз в день, при обычном использовании раз и вылетает, и требует логин и пароль, может кто то входит через меня с другого гаджета и из за этого меня выкидывает?

Автор: Гость