Почему иногда вылетает вк? Бывает от одного до несколько раз в день, при обычном использовании раз и вылетает, и требует логин и пароль, может кто то входит через меня с другого гаджета и из за этого меня выкидывает?
Технология
Почему иногда вылетает вк? Бывает от одного до несколько раз в день, при обычном использовании раз и вылетает, и требует логин и пароль, может кто то входит через меня с другого гаджета и из за этого меня выкидывает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не уроки.А так в настройках выключи "Чужой компьютер" или при входе сними галку.Или может тебя взломали,Смени пароль.И проверь порт,может быть с ним чет не то.
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