Существ.антонимы к прилаг.честный,узкий ,близкий,прекрастный,устный,прелестный.
Русский язык
Существ.антонимы к прилаг.честный,узкий ,близкий,прекрастный,устный,прелестный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я поняла, нужны антонимы? Честный-лгун Узкий-ширь Близкий(человек) - незнакомец Прекрасный - ужас Устный-письмо Прелестный -безобразие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В Эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, а по русскому яз??ку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся...
История
Який з ідейно політичних рухів не був поширеним у першій третині ХІХст.? а)маркси??м б)консерватизм в)лібералізм г)утопічний соціалізм Бу...
Математика
В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 гра...