Який з ідейно політичних рухів не був поширеним у першій третині ХІХст.? а)маркси??м б)консерватизм в)лібералізм г)утопічний соціалізм Будь ласка скоріше!!!
История
Який з ідейно політичних рухів не був поширеним у першій третині ХІХст.? а)маркси??м б)консерватизм в)лібералізм г)утопічний соціалізм Будь ласка скоріше!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звісно що це марксизм
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