Який з ідейно політичних рухів не був поширеним у першій третині ХІХст.? а)маркси??м б)консерватизм в)лібералізм г)утопічний соціалізм Будь ласка скоріше!!!

История

Який з ідейно політичних рухів не був поширеним у першій третині ХІХст.? а)маркси??м б)консерватизм в)лібералізм г)утопічний соціалізм Будь ласка скоріше!!!

Автор: Гость