Боковая сторона равнобедренного треугольника может быть в 3 раза больше основани??. Утверждение верно?
Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника может быть в 3 раза больше основани??. Утверждение верно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.Может быть до любых размеров
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