Древняя греция является родиной 1. Библии

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Древняя греция является родиной 1. Библии
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Гость:
Нет библия Ветхий завет был в Азии и Новый завет
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