В треугольнике ABC угол с равен 90 , AC=3 . Остальное на скрине ,помогите
Геометрия
В треугольнике ABC угол с равен 90 , AC=3 . Остальное на скрине ,помогите
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