Какое давление оказывает конь массой 500кг если площадь опоры его одного копыта ра??на 100 см2
Физика
Какое давление оказывает конь массой 500кг если площадь опоры его одного копыта ра??на 100 см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100cm²=0,01m² 0,01*4=0,04m² (площадь 4 копыт) p=F/S F=Fтяж*m F=10*500=5000 H p=5000/0,04=125000 Па или 125кПа
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