Назови дату запуска в нашей стране (моя страна Россия) первого искусствинного спутника Земли если от начала XX века до этого дня прошло 56 лет 9 месяцеви 3 дня

Математика
Назови дату запуска в нашей стране (моя страна Россия) первого искусствинного спутника Земли если от начала XX века до этого дня прошло 56 лет 9 месяцеви 3 дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 сентября 1957. Первый год двадцатого века это 1901 и плюс 56 лет. 9месяцев это сентябрь и плюс 3 дня к 1 числу это 4
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