Найти массу оксида магния, образовавшегося при сгорании 26 г магния, содержащего 10% негорючих примесей

Химия
Найти массу оксида магния, образовавшегося при сгорании 26 г магния, содержащего 10% негорючих примесей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим сначала массу магния, что будет сгорать m(Mg) = 26 г × 0,9 = 23,4 г. Переведум всё в моли n(Mg) = 23,4 г. ÷ 24 г/моль (молярная масса магния) = 0,975 моль Составим ур-ние реакции 2Mg +  = 2MgO Так? Получается, что n(MgO) = n(Mg) = 0,975 моль m(MgO) = 0,975 моль × 39 г/моль (молярная масса MgO) = 38,025 г.
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