Найти массу оксида магния, образовавшегося при сгорании 26 г магния, содержащего 10% негорючих примесей

Гость: Гость:

Вычислим сначала массу магния, что будет сгорать m(Mg) = 26 г × 0,9 = 23,4 г. Переведум всё в моли n(Mg) = 23,4 г. ÷ 24 г/моль (молярная масса магния) = 0,975 моль Составим ур-ние реакции 2Mg + = 2MgO Так? Получается, что n(MgO) = n(Mg) = 0,975 моль m(MgO) = 0,975 моль × 39 г/моль (молярная масса MgO) = 38,025 г.