Лошадь пробегает в минуту 3/10 км а мотоциклист движется в 3 раза быстрее.Насколько ??н обгонит лошадь за 10 мин?за20мин?за30мин?

Математика

Лошадь пробегает в минуту 3/10 км а мотоциклист движется в 3 раза быстрее.Насколько ??н обгонит лошадь за 10 мин?за20мин?за30мин?

Автор: Гость