Лошадь пробегает в минуту 3/10 км а мотоциклист движется в 3 раза быстрее.Насколько ??н обгонит лошадь за 10 мин?за20мин?за30мин?
Математика
Лошадь пробегает в минуту 3/10 км а мотоциклист движется в 3 раза быстрее.Насколько ??н обгонит лошадь за 10 мин?за20мин?за30мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 мин 9 км час 18 мин за 20 а за 30 27 км в час
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