В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 градусов и 31 градус 3.64 градуса и 68 градусов 4. 82 градуса и 46 градусов
Математика
В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 градусов и 31 градус 3.64 градуса и 68 градусов 4. 82 градуса и 46 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника = 180° 1) 180° - 47° - 42° = 91° - третий угол (тупой) Ответ: 91° - тупоугольный Δ 2) 180° - 76° - 31° = 73° - третий угол. Все углы острые. Ответ: остроугольный Δ. 3) 180°- 64°- 68° = 48° - третий угол Все углы острые Ответ: остроугольный Δ 4) 180° - 82° - 46° = 52° - третий угол Все углы острые. Ответ: остроугольный Δ
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