В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 градусов и 31 градус 3.64 градуса и 68 градусов 4. 82 градуса и 46 градусов

Математика

В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 градусов и 31 градус 3.64 градуса и 68 градусов 4. 82 градуса и 46 градусов

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