В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 градусов и 31 градус 3.64 градуса и 68 градусов 4. 82 градуса и 46 градусов

Математика
В треугольнике известны величины двух углов. Какой это треугольник: остроугольны??, прямоугольный, треугольный? 1.47 градусов и 42 градуса 2.76 градусов и 31 градус 3.64 градуса и 68 градусов 4. 82 градуса и 46 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника = 180° 1) 180° - 47° - 42° = 91° - третий угол (тупой) Ответ: 91° - тупоугольный Δ 2) 180° - 76° - 31° = 73° - третий угол.    Все углы острые. Ответ: остроугольный Δ. 3) 180°- 64°- 68° = 48° - третий угол    Все углы острые Ответ: остроугольный Δ 4) 180° - 82° - 46° = 52° - третий угол    Все углы острые. Ответ: остроугольный Δ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Nh4no3+hcl=nh4cl+hno3 составить ионное уравнение
Ответить
Другие предметы
НАЙТИ ЗАВИСИМОЕ СЛОВО Резкий крик вырвался у меня из ещё еще не окрепшего горла
Ответить
Математика
Лошадь пробегает в минуту 3/10 км а мотоциклист движется в 3 раза быстрее.Насколько ??н обгонит лошадь за 10 мин?за20мин?за30мин?
Ответить
Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника может быть в 3 раза больше основани??. Утверждение верно?
Ответить
Литература
Охарактеризуйте коробочку из мертвых душ
Ответить