Nh4no3+hcl=nh4cl+hno3 составить ионное уравнение
Химия
Nh4no3+hcl=nh4cl+hno3 составить ионное уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH₄NO₃ + HCl = NH₄Cl + HNO полное ионное уравнение: NH₄ ⁺ + NO₃ ⁻ + H ⁺ + Cl ⁻ = NH₄ ⁺ + Cl ⁻ + H ⁺ + NO ⁻
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